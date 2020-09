Tips voor senioren van Tilburger Jan van Beerendonk (71) tegen babbeltrucs en andere oplichting

Na nog geen half jaar moest Gastrobar Rix weer dicht door corona: 'Even janken, en door’

1 september TILBURG - In de Hooggaatie, met weidse blik over de stad, praat het Brabants Dagblad deze week met stad- en streekgenoten over de invloed van corona op hun leven. Met vandaag Ricky Spijkers. Zijn grote droom, gastrobar Rix in het Centrum van Tilburg, bestaat vandaag exact 1 jaar. Hoe overleef je de coronatijd zonder vet op de botten?