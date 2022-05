Titus Brandsma is nu ook ‘de heilige van Oss’

‘Onze’ heilige Titus is over de hele wereld een grootheid: ‘Wij kunnen nog veel van hem leren’

OSS - Niet alleen in Oss en Nijmegen heeft Titus Brandsma zijn sporen nagelaten. De pater die zondag een heilige wordt, wordt in alle uithoeken van de wereld aanbeden - van Brazilië tot de Filipijnen. Vooral in de strijd tegen wrede onderdrukkers.

14 mei