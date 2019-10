Tiwos meldt: ‘Woonsituatie van Rigo in Tilburg gered, alle dieren weg’

Koren en harmonie verzorgen samen bevrij­dings­con­cert in Alp­hen-Chaam

14:50 ALPHEN-CHAAM - De verschillende zangkoren in de gemeente Alphen-Chaam verzorgen samen met de Chaamse Harmonie St. Cecilia een bevrijdingsconcert in het kader van 75 jaar bevrijding. Plaats van handeling is de katholieke kerk in Chaam, op 26 oktober, aanvang 19.30 uur.