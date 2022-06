Tobroco verbouwt voor 124 arbeidsmigranten twee hotelvleugels en zet twee nieuwe gebouwen neer

Anonieme brief over machinebou­wer Tobroco wekt in Oisterwijk beroering: ‘Buurt is welkom bij ons’

OISTERWIJK - De uitbreiding van Tobroco Giant in Oisterwijk stuit op bezwaren in de omgeving. In een door de gemeente geanonimiseerde brief aan raad en college beweert de schrijver ‘namens meerdere inwoners van de wijk omgeving George Perklaan’ dat hun leefbaarheid in het geding is (zie hieronder voor de inhoud van de brief).

