Toch dat echte kermisgevoel in Tilburg... én twijfels

Alsof er geen corona is geweest. Zo ziet de kermis eruit als je tijdens de opbouw over het Koningsplein en de Paleisring dwaalt. Tegenover het Stadhuisplein staat een gigantische zweefmolen naast de polyp, iets verderop de rups. Als vanouds zitten de kermisopbouwkijkers onderuit geschoven naar de opbouw te kijken.



Dat er een opbouwkijker met mondkapje op voorbij rolt in zijn scootmobiel geeft iets weg van wat er de afgelopen maanden gebeurde.



Bij het Piusplein valt pas op dat de échte Tilburgse kermis is gesneuveld. Daar begint het kermis-niemandsland tot aan het viaduct aan de Spoorlaan, waar het reuzenrad staat. Dan weer een lange tijd leegte tot aan het Besterdplein. Waar de opbouw in volle gang is.