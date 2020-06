Toch een schiettent voor jarige Luchtbuks Ria

Twee nieuwe plannen voor zonnepar­ken brengen totaal op 50 hectare in Hilvaren­beek

13:47 HILVARENBEEK - In Baarschot en Haghorst moeten twee nieuwe zonneparken herrijzen. Energiecoöperatie Hilverstroom heeft daartoe een intentieverklaring ondertekent met Kronos-Solar, dat is een Duitse ontwikkelaar van zonneparken die al in negen landen actief is. De commissie Ruimte debatteert donderdagavond over de plannen.