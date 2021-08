Toch een vleugje ‘festivalzomer’ in Tilburgse Muzentuin

Jan van Eijck plaatst corona in het historisch perspec­tief van cholera, tyfus, Spaanse griep en pokken

17 augustus TILBURG - Arts en heemkundige Jan van Eijck (71) houdt zondag 22 augustus een lezing over epidemieën in Brabant. Hij doet dat in het Peerke Donders Paviljoen in Tilburg, waar de tentoonstelling ‘Van pest tot corona’ nog loopt.