Toch feesten met een alternatief muziekfestival: The Gardens of Fantasy vervangt Fairytale Festival

KAATSHEUVEL - Ondanks het annuleren van De Zomercollectie, worden er onder strikte voorwaarden toch drie evenementen in Kaatsheuvel georganiseerd. Alles onder de noemer The Gardens of Fantasy. Zaterdag begint de kaartverkoop.

Nederlandstalig, house, urban, (RAW) hardstyle, disco. Al die muziekstijlen zouden langskomen op het Fairytale Festival in mei. Maar wat als een sprookje begon, is door corona bijna een nachtmerrie gebleken: zowel in 2020 als dit jaar kon dit tweedaagse muziekfestival in Kaatsheuvel in het voorjaar niet doorgaan. Ook De Zomercollectie, die in september op de rol zou staan, zou geen doorgang kunnen vinden. Het aantal bezoekers - maximaal 2500 – zou de limiet die door de overheid is gesteld overtreffen.

Blue Ocean Events heeft er echter een fraaie mouw aan kunnen passen. ,,In plaats van één groot evenement, plannen we er drie verschillende. The Gardens of Fantasy spreiden we uit over drie dagen”, zegt Stephan van Halewijn van Blue Ocean Events. ,,Dan mogen we maximaal 750 mensen ontvangen. Die hoeven de anderhalve meter niet in acht te nemen, zich met elkaar mengen. En dus ook losgaan. Maar dan moeten ze wel aan kunnen tonen dat ze zijn gevaccineerd of via QR-code kunnen aantonen dat ze zijn getest.”

Drie locaties

The Gardens of Fantasy, gehouden op het festivalterrein in Kaatsheuvel, bestaat uit drie ‘Gardens’. Er is de Tea Garden, het hoofdpodium. Op vrijdag 17 september moeten onder meer de dj’s Raywell en Feestdj Fiësto het publiek in vervoering brengen; daags daarna is het de beurt aan Brandstichters by De Buren van de Brandweer; zondag 19 september sluit het Tilburgse disco-concept Snolly af.

In The Garden of Friendship wordt vrijdag en zaterdag housemuziek gedraaid; zondag staan de Brandstichters by de Buren van de Brandweer weer achter de draaitafel. In The Beer Garden kunnen dorstige kelen worden gelest met speciaalbiertjes. Van Halewijn: ,,We hadden tijdens corona toch tijd over, dus hebben we ook zelf een speciaalbier gebrouwen, De Witte Monnik.”

Blue Ocean Events heeft het slecht getroffen met zijn voorjaarsmuziekfestival: twee keer ging het niet door. Toch overheerst het optimisme. ,,We hebben aangeboden om het geld voor de tickets terug te storten. Daar hebben maar weinig mensen gebruik van gemaakt. Dat is fijn.”

Vanaf morgen gaan de kaartjes via fairytale-festival.nl in de verkoop.