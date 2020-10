Toch nog een festival in Tilburg: 013 CIFF: internationale films bij Cinecitta

TILBURG - In Cinecitta is vanaf donderdag de tweede editie van het internationale filmfestival 013 CIFF. Met dertien speelfilms uit allerlei windstreken. De hoofdrolspeelster van de Spaanse film 'Staff only’ komt naar Tilburg en het publiek mag haar vragen stellen.

Het was korte tijd onduidelijk of filmfestival 013 CIFF in Cinecitta door de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet zou mogen doorgaan. Het antwoord is er: het mag, films in een bioscoop zijn toegestaan. Ook als er het format van een festival aan vast zit.

Meerdere zalen

Wel is het improviseren, want alle landelijke beperkingen zijn van kracht. In de grote bioscoopzaal mogen maximaal dertig bezoekers. Daarom is ervoor gekozen de openingsfilm in meerdere zalen tegelijkertijd te tonen. Cinecitta International Film Festival, afgekort CIFF, is van donderdag tot en met zondag.

Medewerkster Zoë Franz kijkt uit naar de openingsfilm. Dat is ‘Staff only’ van de Spaanse regisseur Neus Ballús. ,,Het is de eerste film van hoofdrolspeelster Elena Andrada. Ze had geen ervaring, daar is ze juist op geselecteerd. Het gaat over een meisje die naar Senegal reist en daar de keerzijde van toerisme ontdekt, het effect op de bevolking. De hoofdrolspeelster is donderdagavond in Cinecitta. Na de film beantwoordt ze vragen van het publiek.”

Uitblinkers

Het is de Nederlandse première van 'Staff only’. Bijna alle films die op 013 CIFF draaien zijn niet eerder in ons land vertoond. Dat is de formule van het evenement. Het toont films die uitblinken op internationale filmfestivals, maar door het grote aanbod niet in de weg vinden naar het Nederlandse publiek.

In 2019 was de eerste editie van 013 CIFF. De keuzes voor de films zijn gemaakt door Jack Vermee, filmkenner uit Canada en familie van Paul Vermee, eigenaar van de Tilburgse bioscoop. Cinecitta weet dat het door corona dit jaar minder bezoekers kan ontvangen, maar besloot toch om door te gaan. Franz: ,,We blijven optimistisch. We willen het festival uitdragen, dan moet je geen jaar overslaan.”

Slavernij in Thaise visserij

Tijdens het festival zijn dertien films te zien, zoals ‘Castle of dreams’ uit Iran, ‘The fourth wall’ uit China en ‘On the quiet’ uit Hongarije. ,,Het zijn maatschappelijke films", zegt Zoë Franz. ,,Zo speelt de Australische thriller ‘Buoyanca’ in Thailand. Het gaat over een jongen die met mooie verhalen wordt overgehaald om op een Thaise vissersboot te werken en daar slachtoffer wordt van moderne slavernij. Zo’n 200.000 jongens werken als slaaf in de Thaise visserijsector.”

Masterclasses Martin Koolhoven

Tijdens het festival zijn er twee masterclasses van de Nederlandse regisseur Martin Koolhoven. Hij maakte faam met de western ‘Brimstone’ en vertelt in Tilburg over zijn werkwijze en over films die voor hem belangrijk zijn.

Nieuwe zalen

Door de coronamaatregelen zullen er tijdens 013 CIFF minder mensen in de zaal zitten. Dertig in de grote zaal, in de kleine zalen, ook de twee nieuwe zalen, nog minder. De bar en het restaurant zijn dicht.