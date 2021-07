Toch nog een onverwacht afscheid van Ad van Gorp, politie en verkeersregelaars vormen een erehaag

GOIRLE - Bij het afscheid van Ad van Gorp (74) vormen politieagenten en verkeersregelaars maandag een erehaag bij het crematorium in Tilburg. De Goirlenaar kampte met allerlei lichamelijke kwalen, maar toch kwam zijn overlijden begin deze week als een verrassing.

Facebook staat inmiddels vol met herinneringen aan Ad van Gorp. De lijst van verenigingen waar de Goirlenaar vrijwilliger is geweest, is dan ook aanzienlijk. Het meest bekend werd hij nog wel als de langstzittende politievrijwilliger in uniform. Vorig jaar zwaaide hij daar na 51 jaar af.

,,Ik heb me ten dienste willen stellen van de gemeenschap, met veel plezier. Het was een mooi boek, maar ik heb het gelezen. Misschien dat ik nog eens een hoofdstuk open sla, je weet maar nooit", zei Van Gorp in het BD bij zijn afscheid een jaar geleden.

En het boek is nooit helemaal gesloten, weet zijn schoonzus Geertje van Gorp. ,,Hij heeft het niet echt kunnen loslaten. Hij was vrijgezel en dat vond hij prima. Dan kan ik tenminste doen en laten wat ik wil, zei hij daar zelf over.”

Zo hebben verschillende mensen die het even nodig hadden, bij Van Gorp ingewoond, vertelt Geertje van Gorp. Via verschillende instanties kwamen zo jongens bij hem die door Ad werden begeleid. ,,Verschillende mannen noemen Ad ook pa en hun kinderen noemen Ad opa. Hij heeft met heel veel mensen een bijzondere band opgebouwd.”

Lijst met verenigingen lang

De lijst met verenigingen waarvoor hij ofwel bestuurslid was of vrijwilliger, heeft hij zelf nog opgesteld. Voorzitter van de EHBO, de Wandelvierdaagse, hij regelde verkeersregelaars voor de Tilburgse kermis, de Ten Miles, regelde het verkeer tijdens de wedstrijden van Willem II en zat in de optochtcommissie van de Ballefrutters. Om maar enkele zaken te noemen.

Zijn eigen uitvaart had hij al helemaal uitgewerkt. In zijn appartement lag een lijst met tweehonderd genodigden klaar en de tekst van zijn bidprentje had hij zelf al geschreven. Toch kwam de dood nog als een verrassing. Zijn familie vond hem in zijn stoel, de televisie stond nog aan, een zak Engelse drop onder handbereik.

Omdat vanwege de beperkende maatregelen rondom corona niet alle tweehonderd mensen kunnen worden uitgenodigd, is er een livestream en vormen politieagenten en verkeersregelaars een erehaag. Geertje van Gorp: ,,Zo willen we er toch iets moois van maken.”