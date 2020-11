Toch Sint in Goirle, niet op straat maar wél op televisie

Geen intocht! Sint, pieten en kinderen teleurgesteld. Maar de Vrienden van Sinterklaas in Goirle/Riel laten de kinderen dit jaar niet in de kou staan. Hij doet zondag zijn intrede; op televisie bij de LOG.

,,Een tegenvaller, maar te bevatten gezien corona." Marc Jongbloets (47) had zich in Goirle een ander debuut als Sinterklaas voorgesteld. Hij keek ernaar uit om voor de eerste keer de schimmel Amerigo langs honderden kinderen en ouders door de straten te leiden. ,,Ik heb wel dezelfde rol, jammer genoeg niet te paard maar in mijn magazijn en bibliotheek. Als 'televisieheld', een kroon op 22 jaar sinterklaaswerk", lacht Jongbloets. Daarmee geeft hij al een stukje van het decor prijs in de hal waarin de opnames zich afspelen. Vooral de bibliotheek van de sint met zo'n 25.000 boeken, spreekt tot de verbeelding. ,,En iedereen maar denken dat ik maar één boek heb."

Geheim

Vanzelfsprekend doen hij en zijn pieten in het 'grootste geheim' de gemeente aan voor de opnamen. Terwijl twee pieten al een act opvoeren voor de camera op de binnenplaats bij de hal en Jongbloets zich van 'zijn tabbert' voorziet, kijkt Jozef van den Corput, voorzitter van de Vrienden van Sinterklaas, even terug. ,,We hadden als 'vrienden' diverse scenario's. Van een drive through op het bedrijventerrein Tijvoort tot opnamen in het gemeentehuis. Uiteindelijk hebben we voor deze hal gekozen en die biedt een gevarieerd decor voor een leuke film met de sint, knutselpiet en disco-piet."

Goed alternatief

Ook al had hij de intocht graag traditioneel gezien, de voorzitter omschrijft het als 'een goed alternatief'. Overal is aan gedacht, zelfs aan speciale mondkapjes en aanreikscheppen met 1,5 meter bezemsteel voor de pepernoten. ,,Die hebben we voor de drive through laten maken maar ze komen nu ook van pas. Alles wordt coronaproof opgenomen."

De vraag of het niet te statisch wordt, pareert Van den Corput met een verwijzing naar de brievenbus op de binnenplaats. ,,Post voor de sint kan worden gestopt in een brievenbus bij de boekhandel Buitelaar (Goirle) en de Boerenschuur (Riel). Als antwoord krijgen de kinderen een leuke attentie." Het 'intochtprogramma' wordt zondag om twee uur uitgezonden door de Lokale Omroep Goirle.