Tóch volop Koningsspelen in Tilburg

Heropening Stadhuis Tilburg opnieuw vertraagd door gevolgen coronacri­sis

15:49 TILBURG - De heropening van het Stadhuis in Tilburg zal niet op de geplande datum van 5 november plaatsvinden. De coronacrisis leidt tot een vertraging van de werkzaamheden, zo heeft het college in een brief aan de raad laten weten. Of de vertraging ook tot hogere kosten zal leiden, kon het college vrijdag nog niet zeggen.