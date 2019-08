Toekomst Biezenmortel: Sterke behoefte aan meer levendigheid

Havenbeeld: Toren D schiet uit de grond

10:09 Do 15 aug: De hoge nieuwbouw aan het Wilhelminakanaal schiet in rap tempo uit de grond. Toren D - de eerste all electric woontoren van Tilburg - bereikt waarschijnlijk volgende maand zijn hoogste punt. Iets verderop komt een broertje te staan: Toren H. Naar verwachting begint de bouw van die toren volgend jaar.