Toekomst Heuvelse kerk in handen van bisdom, maar Tilburg ‘bemoeit zich er tegenaan’

Het kerkbestuur van parochie De Goede Herder is voornemens om óf de Heuvelse kerk óf de Heikese kerk aan de eredienst te onttrekken. Jaarlijks moet het kerkbestuur 4 ton bijleggen om beide kerken open te houden. Eind vorig jaar maakten parochianen bekend dat sluiting dreigt voor de Jozefkerk op de Heuvel. Het kerkbestuur zou voornemens zijn de kerk aan een commerciële partij te verkopen. Smolders begrijpt dat niet het college, maar het bisdom over de kerk gaat, ,,maar misschien is er een creatieve manier om mee te denken over de exploitatie van de kerk.”



Jacobs is het met Smolders eens dat de kerk beeldbepalend is voor de stad. ,,Als gemeentelijke overheid gaan wij niet over de sluiting, maar we zijn in overleg met het parochiebestuur over een mogelijke nieuwe invulling van de kerk. We kijken samen hoe een eventuele nieuwe eigenaar zich zal verhouden tot het gebouw.”