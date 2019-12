Toekomst Poels verzekerd, conflict blijft: 'zijn werk mag nooit worden verkwandeld’

Column Anne-Marie Holthausen Ode aan pakketbe­zor­ger Dennis: hem kun je niet haten, hij kent elke drempel en de kortste route

27 december Het leven van de pakketbezorger gaat niet over rozen. Wel over dozen. Heel veel dozen. Ze hebben het drukker dan ooit, en dat zullen we weten. Tot genoegen en ongenoegen. Dolblij open ik de deur voor mijn bestelde koffiecups. Even later, in de Beekse Doelenstraat, vervloek ik de zoveelste bestelbus met knipperlichten als excuus voor parkeren op straat, bij een voordeur die niet de mijne is.