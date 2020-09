Toekomst van Stuiterbal is nog onzeker, niet alleen vanwege corona

HAGHORST - Eigenlijk wilden de organisatoren van Stuiterbal ‘echt uitpakken’ met de elfde editie van het ‘hos en stuiterfeest’ op de carnavalsmaandag in Haghorst. ,,We hebben geen feestje gevierd tijdens de tiende editie omdat we het carnavalsjubileum wilden afwachten. Nu hebben we misschien al wel het laatste Stuiterbal meegemaakt”, zegt Christ van Dorst namens de organisatie.

Het is nog niet zover, maar het is allemaal heel erg onzeker of komend jaar doorgaat. Als Van Dorst eerlijk moet zijn, dan denkt hij zelf dat het heel lastig wordt als Covid-19 huis blijft houden. ,,Het is al de vraag of carnaval doorgaat. Of wij een coronaproof festival kunnen houden, dat weet ik ook niet. We zitten nog in de oriëntatiefase.”

Een nieuw festivalterrein is al wel rond. Nu de nieuwe woonwijk De Welder optrekt richting de plek waar al tien jaar de tenten van Stuiterbal staan, wordt het logistiek lastiger. Een paar honderd meter verder op, tegenover loonbedrijf Reyrink aan de Lage Haghorst, zou voortaan tijdens carnaval worden gefeest.

Volledig scherm Het lijken uit de kluiten gewassen paddenstoelen, tegen de donkere luchten van Haghorst. Het gaat echter om de eerste contouren van Het Stuiterbal. © Jeroen Verhelst Toekomst is nog onzeker

Van Dorst zegt nu dat de toekomst sowieso onzeker is omdat alles anders is dit jaar. ,,We hebben behoorlijk concurrentie van het Karnaval Festival in Moergestel. We merken dat jongeren steeds meer moeten kiezen waar ze hun geld aan uitgeven. De tijden veranderen. Dus we stellen onszelf ook de vraag: willen we wel doorgaan?”

Onlangs wees het college van B en W van Hilvarenbeek de bezwaren van een omwonende van het festival van de hand. Lang nadat het was gehouden overigens. Het is een jaarlijks terugkerend verzet van deze Haghorstenaar. ,,Als gemeente bekijken we of de organisatie zich aan alle richtlijnen houdt en dat is het geval", zegt burgemeester Evert Weys daarover.

Wanneer het besluit valt of Stuiterbal wel of niet doorgaat en in welke vorm, weet Van Dorst nog niet.