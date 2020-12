Toen hun zoon van 15 zomaar in elkaar werd geslagen, gingen Rianne en Jorgen zelf achter de daders aan

Er waren ook zaken voor wie 2020 wél een goed jaar was, zoals deze Tilburgse bedrijven in zeep, kaas en wijn

28 december TILBURG - Corona of niet, er waren ook bedrijven die wél goede zaken deden. Om het gat in de begroting van hun metaalbewerkingsbedrijf op te vangen, richtten Bart de Jong en John de Jong samen met Thijs van der Hilst in april de Dutch Hygiene Company op. Inmiddels is het Tilburgse bedrijf drieduizend dispenserpalen verder.