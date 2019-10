Toerist op e-step door Tilburg: ‘Past bij het experimentele karakter van de stad’

In zeventien Europese landen rijden al elektrische deelsteps rond. In Berlijn kun je het stepje op heel veel plekken in de stad oppikken en weer achterlaten. Steden als Rotterdam, Eindhoven en Breda willen een soortgelijk deelstepconcept introduceren, maar krijgen nog geen voet aan de grond. Het probleem: na het ongeval met de Stint in Oss zijn de regels voor de categorie ‘bijzondere bromfietsen’ (waar de step onder valt) flink verscherpt.



,,De exemplaren die je in een aantal grote Europese steden ziet, zijn voorlopig nog niet toegestaan in Nederland”, zegt Teun Verschuren van Citysteps. ,,Omdat we niet wilden wachten op groen licht zijn we op zoek gegaan naar een goed alternatief. De step die we nu in Tilburg gaan lanceren is wettelijk toegestaan, kan gewoon worden verzekerd en is ook nog eens comfortabeler dan zijn kleinere broertje.”