Toeristenbelasting Goirle: maximaal 20.000 euro naar toeristische branche

Anderhalf jaar de cel in voor branden Goirke Hasselt

14:28 BREDA/TILBURG - De 44-jarige Serge van D. uit Tilburg moet anderhalf jaar de cel in, vanwege de branden die hij in de nacht van 31 juli op 1 augustus vorig jaar stichtte. In die nacht woedden er zes branden in de Tilburgse wijk Goirke Hasselt. De rechtbank oordeelde donderdag dat Van D. er in elk geval twee had aangestoken.