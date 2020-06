Toeterende vrachtwagens van Truck Tour Tilburg verwerkt in Tilburgs muziekstuk

T-klanken

Dautzenberg maakte vorig jaar zelf opnamen van de claxonnerende vrachtwagens tijdens de Truck Tour en hoorde daar een compositie in. Hij vroeg Tom America om een compositie met toetergeluiden en T-klanken te maken. Het resultaat is online te zien en te horen.

Tom America: ,,Normaliter werk ik met stemmen van anderen die ik in mijn sampler opsla om van daaruit de muziek te laten ontstaan. Nu gebruik ik voor het eerst sinds tijden mijn eigen stem. Wat ik moest declameren is de letter T, die in het gedicht 231 keer voorkomt. Om daar wat kleur aan te geven, plaatste ik er korte klinkers achter: de i, de è, de uh, de ah of de ee.” Ook de claxongeluiden zijn er in verwerkt. Dat leidde tot compositie TTTTTTTT.