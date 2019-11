Toets voor honderden huizen in Tilburgse Groenewoud: geen baan, dan ook geen huurhuis

Tilburgs festival Better Get Hit gaat niet door

7:25 TILBURG - Het Tilburgse muziekfestival Better Get Hit gaat dit jaar niet door. Organisatoren Eric van der Westen en Toine Hultermans zijn er niet in geslaagd voldoende geld bij elkaar te krijgen. Op de webstie meldt de organisatie op zoek te zijn naar een alternatief.