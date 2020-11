Tom van Sprang weg als raadslid in Haaren uit onvrede over corona en herindeling

HAAREN - Op de valreep heeft Tom van Sprang (33) er als gemeenteraadslid in Haaren de brui aan gegeven. Als reden geeft hij onvrede over het coronabeleid op. Ook de manier waarop de gemeente met de herindeling omspringt, zint de voormalige fractievoorzitter van Samenwerking’95 niet.

Eerder was al duidelijk dat Van Sprang, wonend in het dorp Haaren, geen rol meer ging spelen in de nieuwe gemeente Oisterwijk. Hij volgt zijn partijgenoten niet die aansluiting hebben gezocht bij de PGB.

‘Ik kan en wil hier niet langer aan meedoen', zegt Van Sprang over de coronamaatregelen van de overheid. Die zouden een grotere kwaal voor de fysieke, psychische en sociale gezondheid zijn dan het virus zelf.

Quote Voor mij voelt het als 2,5 jaar verloren voor de inwoners van de dorpen Theo Raaijmakers

‘Onrechtvaardigheid en onjuist’ voelt het ook hoe gemeenteraad en college omgaan om met lopende projecten rondom de herindeling. Die zouden voorrang krijgen boven lokale projecten en particuliere aanvragen. ‘Voor mij voelt het als 2,5 jaar verloren voor de inwoners van de dorpen'.

Nauwelijks actief

In 2019 nam Van Sprang het fractievoorzitterschap over van Johan van den Brand. Het afgelopen jaar was hij om persoonlijke omstandigheden echter nauwelijks politiek actief.

Van den Brand zegt blij te zijn dat Van Sprang alsnog plaats heeft gemaakt voor een raadslid dat wel de laatste maanden zich voor de gemeente in kan zetten. Dat is Marcel Nelissen uit Biezenmortel, die donderdagavond ook al als raadslid is geïnstalleerd.

Van Sprang stond in 2018 op nummer 14 van de kandidatenlijst van Samenwerking'95. Met 395 voorkeurstemmen kwam hij toch in de raad. Nu zegt hij: ‘Ik voel mij niet thuis in de politieke arena waar niet de waarheid of het hoogste goed voor allen telt bij het nemen van besluiten'.

Voor Van Sprang actief werd in de Haarense politiek was hij al voorzitter van hardstylefestivals Rebellion en Rebirth.

