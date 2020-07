Tomaten tegen het raam, pies tegen de muur: het wordt steeds erger aan het Energieplein

Gast verslikt zich in Tilburgs restaurant, traumaheli landt op drukke kruising van de Spoorlaan

19:38 TILBURG - Een gast in een restaurant aan de Spoorlaan in Tilburg kreeg woensdagavond ademhalingsproblemen nadat hij zich verslikt had in een stukje eten. Een traumaheli landde vlak voor de Intermezzo op de kruising van de Heuvelring en de Spoorlaan.