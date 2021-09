Tomeloze inzet voor de stad: Frits Horvers krijgt Tilburg Trofee én is uitgeroepen tot ‘Bouwer van Verdienste’

Vervolgens kreeg Horvers uit handen van burgemeester Theo Weterings ook nog de Tilburg Trofee. Eveneens voor zijn tomeloze inzet. De 75-jarige was zestien jaar voorzitter van het CAST.



‘Als bevlogen voorzitter vormde hij coalities met partijen die affiniteit hebben met architectuur, stedenbouw of aanverwante disciplines. Hij heeft ervoor gezorgd dat er vandaag de dag een levendige debatcultuur is in en over de stad, en daarmee bijgedragen aan de kwaliteit van architectuur en inrichting van de stad’, motiveert de gemeente de toekenning.



Er is meer, want in het verleden was Frits Horvers in Tilburg raadslid en van 1993 tot 2000 wethouder van onder andere Stadsvernieuwing, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Horvers was in 1995 als wethouder zelf betrokken bij de oprichting van CAST.