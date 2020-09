Ton Schenkels (74), de rap-opa van de Piushaven: ‘Hoodie, zwarte pet op en gaan’

Machtig mooi vinden ze dat. Jongeren die op de kade aan het chillen zijn, drankje in de hand, komt er zo'n oude bewoner van wooncomplex Piushaven aan. Niet om te klagen - wat gezien de voorbije zomer eerder in de lijn der verwachting ligt - maar eentje die in een rap uitbarst. Zomaar opeens zijn lyrics begint te 'spitten'.



Zo van: 'Hey, kijk me even aan, laat me hier niet staan, doe dat ding van je oren, daar ben je niet mee geboren , ik wil contact, iets wat me pakt...'



Ton lacht: ,,Binnenkort laat ik een hoodie met een positiviteitsteken en het opschrift rappende opa drukken”, zegt 'ie. ,,Zwarte pet op en gaan. Ik wil ook de studio in om raps op te nemen, het zijn er tientallen."



