Ton voor meedoenregeling in Goirle

GOIRLE - Goirle wil mensen met een krappe beurs helpen met een meedoenregeling. Er is geld voor zo'n zeshonderd mensen. De raad moet zich nog over het voorstel van B en W uitspreken.

B en W van Goirle willen een bedrag van 100.000 euro uittrekken voor de meedoenregeling voor volwassenen. Mensen met een krappe beurs krijgen maximaal 150 euro zodat ze kunnen meedoen in de samenleving.

Het geld kan worden benut voor contributie van een sportclub of culturele vereniging, educatie of bijvoorbeeld het bezoek aan theater of concert.

Het budget is voldoende voor zeshonderd inwoners, maar de regeling heeft een open einde. Volgens wethouder Piet Poos (CDA) is de regeling het gevolg van het vervallen van subsidies in de begroting van 2019. Om te voorkomen dat inwoners in een isolement terechtkomen is gekozen voor deze oplossing.

Niemand uitsluiten

,,We willen niemand uitsluiten en hebben gekozen voor een eenvoudige werkwiize. Mensen die in aanmerking komen kunnen een bonnetje inleveren of de factuur voor de contributie van hun vereniging." De regeling die Goirle heeft gekozen is vergelijkbaar met die in andere gemeenten.

Poos vindt het lastig om een inschatting te maken van het aantal inwoners dat gebruik gaat maken van de regeling. ,,We weten niet wat de effecten van corona in onze gemeente zullen zijn. De verwachting is dat het aantal uitkeringen zal gaan toenemen en dat heeft weer invloed op deze meedoenregeling.”

Trappers

Een inwoner van Goirle kan het geld gebruiken voor clubs of activiteiten in Goirle en Riel, maar als iemand zijn plezier in Tilburg zoekt, bijvoorbeeld bij Tilburg Trappers, dan is de voorgestelde regeling ook geldig.