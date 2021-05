Tonnen boete voor illegaal bouwen aan supermarkt Plus in Diessen

‘Stop benoeming Wim van de Donk als voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei’, vereniging Sinti schrijft open brief

16:34 ‘Stop de benoeming van Wim van de Donk als voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.’ Dat heeft de vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbewoners Nederland dinsdag gevraagd in een open brief gericht aan de koning, premier Rutte, de Tweede Kamer en het Comité 4 en 5 mei. Volgens de organisatie heeft de Tilburger zich discriminerend uitgelaten over Sinti, Roma en de Woonwagengemeenschap in 2018, zo meldt De Telegraaf.