Tonnen euro's gevonden in opslagloods Tilburg

Aan repeteren in Werkplaats Amateur­kunst Tilburg komt een eind

7:00 TILBURG - De amateurkunst in Tilburg is in rep en roer omdat het voortbestaan van hun werkplaats in het geding is. Koren, toneel- en musicalverenigingen uit de stad repeteren nu nog in de hal van Werkplaats Amateurkunst Tilburg. B. en W. vinden dat repeteren van voorstellingen in de hal niet verantwoord is vanwege de nabijheid van risicovolle bedrijven. Het is in strijd met het bestemmingsplan.