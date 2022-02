Tonpraoters gaan digitaal voor een extraatje, maar dat willen ze niet allemaal

BERKEL-ENSCHOT Een ongebruikelijk situatie In De Druiventros in Berkel-Enschot. Er stonden zes tonpraoters in de ton voor publiek én de camera. En vooral dat laatste is bijzonder, want als de tonpraters al jaren wars van zijn, dan is dat wel dat hun act op internet gaat rondzwerven. Toch kunnen ze de komende twee zondagen online bekeken worden. Daarna verdwijnen ze weer.