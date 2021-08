TOP Week gaat gewoon door, al moeten studenten tijdens de feesten wel zitten

Rechtszaak heeft veel weg van modeshow; inbraakver­dach­te moet tal van poses aannemen

5 augustus BREDA\TILBURG - De rechtbank in Breda laat een verdachte van woninginbraken, onder meer in Berkel-Enschot en Oisterwijk, een half uur lang allerlei poses aannemen. Zo wil de rechtbank beoordelen of hij de man is die op de camerabeelden te zien is. Na de opmerkelijke vertoning meldt de officier van justitie dat een deskundige al lang heeft vastgesteld dat herkenning onmogelijk is. Daarop wordt de aanklager gekielhaald.