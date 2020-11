Topdrukte in de magazijnen van Bijenkorf en bol.com. En toch heerst er rust: ‘Een piek moet je niet kunnen zien’

Tuingereed­schap in auto bij volkstuin Eindhoven mogelijk gestolen in diverse plaatsen in Brabant en Limburg

11:47 EINDHOVEN - De politie heeft bij de volkstuinen Bokt in Eindhoven een man aangehouden die allerlei tuingereedschap in zijn auto had liggen dat vermoedelijk is gestolen. Dat meldt de politie op Instagram.