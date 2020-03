Topgalerie erbij in Oisterwijk: Mark Peet Visser verlaat Den Bosch

Na rotweer is nu corona spelbreker: Tilburgse carnavals­op­tocht helemaal geannu­leerd

16:09 TILBURG - Tweemaal rampspoed: de uitgestelde D’n Opstoet in Kruikenstad op 22 maart gaat helemaal niet meer door. Was de vorige keer het slechte weer spelbreker, nu is het coronavirus dat. Ook de optocht in Moergestel lijkt van de baan te zijn. De optochten in Uden en Diessen werden eerder al afgeblazen.