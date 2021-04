Toren als veilig thuis voor zwaluwen en vleermuizen in Goirle

Lokaal Tilburg en ONS Tilburg gaan samenwer­ken, ‘Doel is één sterke lokale partij’

23 april TILBURG - De lokale partijen Lokaal Tilburg en ONS Tilburg, die beiden een zetel in de huidige gemeenteraad hebben, onderzoeken of het mogelijk is om tot een samenwerking te komen. Het uiteindelijke doel is om als één sterke lokale partij deel te nemen aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.