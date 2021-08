Torenbuurt Tilburg vreest voor voortbestaan: ‘Ze laten ons nog een half jaar bungelen’

Nog geen half jaar nadat de beloftes waren gedaan dat er ‘nu echt naar hen geluisterd wordt', voelen ze zich alweer gepasseerd in de Torenbuurt. Want als een brief van woningcorporatie Tiwos iets duidelijk maakt, dan is het wel dat er momenteel over de toekomst van de wijk wordt gesproken. Maar wie daarover niet meepraat, zijn de bewoners zelf. Stellen die bewoners zelf althans, waar het wantrouwen nog diep zit.