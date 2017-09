Tot 11.30 uur geen treinen tussen Breda en Gilze-Rijen

Loonse raad worstelt met exploitatie Klavier

21 september KAATSHEUVEL - Een nieuwe overeenkomst met de B.V. Bijzonder Bruisend voor de exploitatie van Het Klavier in Kaatsheuvel is in tijd heel dichtbij, maar tegelijk ook nog heel ver weg. Dat is de conclusie na de extra vergadering van de gemeenteraad van Loon op Zand donderdagavond.