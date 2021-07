Tot oktober is zwemmen in de Oostplas verboden, wat daarna gebeurt, is nog onzeker

GOIRLE - Het is nog tot oktober verboden om te zwemmen in de Oostplas in Goirle. Uit een onderzoek in opdracht van de provincie Brabant blijkt dat het gevaarlijk kan zijn. De bodem kan een zuigende werking hebben, er zijn diepteverschillen en er is wegzakkingsgevaar.

Tot nu toe was het mogelijk om een duik te nemen in de Oostplas, maar was het wel verboden om te recreëren bij het strandje aan de Hoge Wal. Wat overblijft is een wandelingetje door het gebied, laat de gemeente Goirle weten. Duikers en vissers kunnen wel een ontheffing krijgen om van het water gebruik te maken.

,,De provincie controleert de plekken waar wordt gezwommen. Duiken gebeurt niet in de zwemzone. Duikers zijn ook anders gekleed en bereiden zich anders voor", verklaart een gemeentewoordvoerster het verschil tussen zwemmen en het andere gebruik van de plas.

Verschillende handhavers

Verwarrend is verder nog dat de gemeente alleen controleert op recreatie bij de Oostplas. De gemeentelijk boa's mogen niemand uit het water plukken. Daar moet de provincie op handhaven. ,,De boa's gaan geregeld een kijkje nemen en wat het recreëren betreft gaat het goed", laat de woordvoerster weten. Het is inmiddels ook niet meer aantrekkelijk om een handdoekje uit te spreiden aan de Oostplas. Het strandje is omgebouwd tot natuurgebied.

Wat er na oktober gaat gebeuren, is nog niet bekend. Het zwemseizoen is dan ten einde en in het voorjaar volgend jaar moet opnieuw worden beoordeeld of zwemmen in de Oostplas dan wel weer kan.