LENY EN ELISE OP LESBOSLESBOS - De Moergestelse Leny de Ruiter pakte met haar dochter Elise het vliegtuig naar Lesbos om daar een week lang de vluchtelingen bij te staan . Voor het Brabants Dagblad houdt Elise een blog bij ( dossier ). Tweede aflevering: een grote doos vol poep maar ook yoga in Unit C.

In de vroege ochtend trek ik mijn bolderkar vol bananen, tomaten, uien en le vache qui rit door een vredig Kara Tepe. Met in mijn kielzog een hele stoet aan honden de ik in gedachten “de brigade” ben gaan noemen.

Het is nog fris, maar het beloofd een zachte eerste echte lentedag te worden. Rami, de vluchteling die mij helpt bij het rondbrengen zingt zachtjes voor zich uit. De sfeer in het kamp is opgetogen.

Volledig scherm Vrijwilligers van Because we Carry spannen zich in voor de vluchtelingen op Lesbos © Because we Carry

Eindelijk lijkt er een eind aan de kou te komen! Overal waar ik aanklop heeft men tijd voor een praatje en bij één gezin word ik zelfs binnen gevraagd om taart te eten. Hij smaakt heerlijk.

Volledig scherm Vrijwilligers van Because we Carry spannen zich in voor de vluchtelingen op Lesbos © Because we Carry

Het contrast met de middag kan niet groter zijn. Deze brengen mijn team en ik door in kamp Moira. Tot onze knieën waden we door het vuil in de jungle van Moira, het wildgewoekerde kamp dat is ontstaan rondom het RIC (Registration Imigration Centre, een oud detentiecentrum).

Volledig scherm Vrijwilligers van Because we Carry spannen zich in voor de vluchtelingen op Lesbos (12) © Because we Carry

Een wirwar van straatjes wringt zich door de rommelige tentenmassa en in die straatjes ligt afval. Heel veel afval. Er is meer afval dan straat. In een zee van plastic flessen zie ik twee snotterige broertjes spelen met een blikken autootje zonder wielen.

Volledig scherm Vrijwilligers van Because we Carry spannen zich in voor de vluchtelingen op Lesbos (9) © Because we Carry

Rondom het kamp hangt een zware stank. Het lijkt een onmogelijke taak om al die smerigheid op te ruimen en toch doen we het. In rubberen laarzen, gewapend met roze handschoenen en twee grote schoppen gaan we de ellende te lijf.

'Thank you, thank you’

In de verschrikking die Moira heet, brengt dit opruimen weer een sprankje hoop. Vluchtelingen komen ons helpen. ‘Thank you, thank you', klinkt het voortdurend om ons heen. We lachten ons dapper door de ellende heen.

Als een van ons een grote doos vol poep vindt en we deze met vereende krachten in een vuilniszak hevelen, moeten we ons echt verbijten. Waarom doen we dit ook weer? En waarom ruimen die vluchtelingen hun eigen zooi niet op? Dit wringt.

Volledig scherm Vrijwilligers van Because we Carry spannen zich in voor de vluchtelingen op Lesbos (6) © Because we Carry

Terwijl we vieze drek met schoppen tegelijk in grote zakken proppen, discussiëren we hierover. Vuilniszakken uitdelen is de oplossing niet, want die worden meteen gebruikt om hun zelfgeknutselde dak te versterken. Een participatieproject dan om zelf opruimen te stimuleren? Niet te doen.

Volledig scherm Vrijwilligers van Because we Carry spannen zich in voor de vluchtelingen op Lesbos © Because we Carry

Moira is in amper 10 maanden gegroeid van 7000 naar ruim 2100 mensen. Alle ngo’s zijn overwerkt en doen wat ze kunnen om een totale ramp af te wenden.

Yoga in Unit C

De volgende dag geef ik, samen met Pleun van Because we Carry, in de ochtend yoga aan vrouwen in unit C, de afdeling voor zeer kwetsbare vrouwen die zich in het RIC bevindt.

We zitten op vuile matten met een clubje van circa 10 vrouwen bijeen in een piepkleine ruimte die ook als kantoor dienst doet. De yoga-oefeningen zijn eenvoudig, maar het contact dat ineens ontstaat is fenomenaal.

Volledig scherm Vrijwilligers van Because we Carry spannen zich in voor de vluchtelingen op Lesbos (10) © Because we Carry

Wanneer we ook nog in intieme kring afsluiten terwijl we luid ‘we are one’ zeggen, schiet ik vol. Ik kijk naar de gezichten, in de ogen die zoveel hebben gezien en voel me enorm verbonden met deze vrouwen op de vlucht. Hoe bevoorrecht ik ook ben met m’n veilige leventje, we blijven vrouwen, herkenbaar in de liefde voor onze gezinnen.

Radertje in een groot geheel

Ik begin steeds meer te begrijpen waarom ik hier ben. Als vrijwilliger voor Because we Carry ben je een klein radertje in een groot geheel. Daar hoort een bepaald soort nederigheid bij.

Na een aantal dagen ondergedompeld te zijn in het dagelijkse bestaan in Kara Tepe en Moira, dringt de omvang van wat hier gaande is tot me door. Kara Tepe - met zijn wc’s, activiteiten en isoboxen - lijkt vergeleken met de hel van Moira bijna decadent.

Volledig scherm Vrijwilligers van Because we Carry spannen zich in voor de vluchtelingen op Lesbos © Because we Carry

Toch is het van groot belang om juist ook de hoopvolle status quo van Kara Tepe te handhaven en juist de mannengym te organiseren of knutselen met vrouwen. Om juist nu ook te blijven inzetten op het bieden van een menswaardig bestaan.

Weer de jungle in

Morgen en overmorgen trekken we weer de jungle in. Met babydragers en pakketten met mutsen, kruiken en solar lights die bedoeld zijn voor de zones in Moira waar yoga nog niet tot de opties behoort, omdat er simpelweg nog niet voldaan is aan de basisbehoeften eten, warmte, veiligheid.

Een week vol contrasten en ik zeg het nog maar eens: een week vol hoop.