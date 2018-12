Tot school verbouwde Adrianuskerk in Esbeek opgeleverd, kinderen moeten nog maandje geduld hebben

Architect Steef Luijten vertelde vrijdag bijzonder trots te zijn op het resultaat. Hij roemde ook de samenwerking met de aannemer en onderaannemers. ,,We zijn tijdens de verbouwing best wat dingen tegengekomen, maar we zijn overal samen uitgekomen. De vaklui kregen echt lol in dit project en dat is noodzakelijk om er iets moois van te maken”, aldus Luijten, die vooral trots is op het houten casco dit los in het kerkgebouw is geplaatst.



Onderwijsstichting Samenwijs Opvang & Onderwijs huurt het gebouw van de gemeente en wordt de vaste gebruiker. Begin januari verhuizen de kinderen van de basisschool samen met de kinderopvang en peuterspeelzaal naar hun nieuwe onderkomen. Op 1 februari is de officiële, feestelijke opening. Omwonenden mogen deze zaterdag al een kijkje komen nemen.