Tour-talkshow De Avondetappe strijkt in LocHal in Tilburg neer

Enige rode kaart in Europese historie van Willem II voor Tomáš Galásek

16 september Willem II kreeg in zijn veertien Europese wedstrijden 1 keer een rode kaart en 24 keer geel. Tomáš Galásek was de man die rood kreeg. Dat gebeurde in de 54ste minuut in de thuiswedstrijd in de Champions League tegen zijn landgenoten van Sparta Praag.