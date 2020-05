ToZo-uitkeringen binnen 4 weken, deel raad Tilburg wil meer inspraak coronamaatregelen

Het college kreeg naast een hoop complimenten over de aanpak tot nu toe, ook een spervuur aan vragen te verwerken tijdens de evaluatie. Raadslid Ton Gimbrère (CDA) wilde mede namens PvdA en ONS Tilburg weten waarom zzp’ers in Tilburg zo lang moeten wachten op hun ToZo-regeling. De Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (ToZo) is in het leven geroepen om éénpitters door de coronacrisis heen te helpen, maar volgens de drie fracties is er veel onvrede bij de ondernemers. Die zouden te lang moeten wachten op hun uitkering. Zo zouden in Breda en Eindhoven al veel meer aanvragen zijn uitgekeerd.