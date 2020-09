Tractorcombinatie ramt brug in Haghorst: scheep- én wegverkeer ligt hele weekend stil

Omstreeks 15.30 uur reed de trekkercombinatie tegen de brug aan. De officier van dienst van Rijkswaterstaat Jan Cobussen die ter plaatse de eerste werkzaamheden bij brug bekijkt, is onder de indruk van de schade. ,,Zoals we het nu zien is de brug door de aanrijding zo misvormd en verbogen dat deze volledig afgekeurd zal worden.”

Zaterdag wil Rijkswaterstaat de brug daarom van zijn plaats gaan takelen. Afhankelijk van het verloop van deze werkzaamheden moet duidelijk worden of aanstaande maandag de stremming kan worden opgeheven. Of de monumentale brug wordt gerepareerd of dat er een nieuwe brug wordt geplaatst is volgens Cobussen nog niet duidelijk.