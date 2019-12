Traditionele instrumenten van Kessels te horen op Nederlands Saxofoon Festival in Tilburg

Het Saxofoon Festival is voor de tweede maal. De eerste editie was in 2014, het jaar dat Adolphe Sax, de uitvinder van de saxofoon, tweehonderd jaar geleden in Dinant werd geboren. Op het muziekfestival in Tilburg spelen onder anderen Philippe Portejoie uit Frankrijk, Lev Pupis uit Slovenië, Pawel Guznar uit Polen, Christoph Enzel uit Duitsland en het Amerikaanse Raschèr Saxophone Quartet. Bij dat laatste kwartet speelt ook de Tilburger Andreas van Zoelen, hij is de organisator van het evenement en docent aan de Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Tijdens het festival zullen de saxofonisten ook masterclasses geven.