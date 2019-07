Trajectcontrole op Letschertweg Tilburg vanaf eind dit jaar in werking, aanleg start deze maand

UPDATETILBURG - Op de Burgemeester Letschertweg in Tilburg wordt vanaf eind dit jaar of begin volgend jaar op snelheid gecontroleerd op basis van trajectcontrole. Dat meldt de gemeente Tilburg. Deze maand wordt gestart met de aanleg van de benodigde apparatuur. Daarna volgt een uitvoerige testfase.

De trajectcontrole, die al eerder was aangekondigd, gaat gelden op het stuk van de Letschertweg tussen de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg en de Vloeiveldweg (bij de Spinder). Op dit stuk van de N260 (zoals de weg officieel heet) wordt volgens de gemeente vaak te hard gereden.

Er zijn recent ook verschillende ernstige ongevallen gebeurd op de Letschertweg, waardoor invoering van trajectcontrole hier nu voorrang krijgt boven eenzelfde systeem op de Burgemeester Bechtweg. ,,De noodzaak voor snelheidshandhaving op de Burgemeester Letschertweg is aanzienlijk hoger”, aldus de gemeente in een persbericht.

Zo vielen er in november een dode en vier gewonden bij een ongeluk met een bestelbus en een auto. Ook nadien gebeurden er diverse ongevallen. De maximumsnelheid op de Letschertweg is 80 kilometer per uur.

Twintig N-wegen

Eind 2017 werd bekend dat de Burgemeester Bechtweg in Tilburg een van de twintig N-wegen (waaronder ook de N639 tussen Chaam en Baarle-Nassau) in het hele land zou zijn waar trajectcontrole op 2019 zou worden ingevoerd. In een later stadium zou mogelijk ook de Letschertweg in beeld komen, was toen het plan. Maar die volgorde is nu dus gewijzigd.

Aan het begin en aan het eind van het traject komen een soort flitspalen, die met elkaar verbonden zijn waardoor de snelheid tussen beide punten gemeten kan worden. De apparaten rekenen direct uit hoe lang een auto over het traject heeft gedaan en kan op die manier de gemiddelde snelheid bepalen.