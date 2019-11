Tranen van vreugde: Tilburgse Lobke sluit rode droomfiets in de armen. ‘Het mooiste cadeau ooit’

‘En het voelt als verraad, maar ik ben toe aan een nieuwe’. En daar komt het probleem om de hoek, haar nieuwe rode Retro is er niet in haar maat. De brief belandde bij Sten van der Ham van Accell Nederland, waar Batavus onder valt. Daar besloten ze, uitzonderlijk genoeg, om de productielijn stil te leggen en een fiets op maat te maken. In het rood uiteraard.



Aan de tranen te zien is de lijn niet voor niks stopgezet. Niet alleen kan ze ‘het meisje op de rode fiets’ blijven, de fiets die ze nu heeft is uniek in Nederland. Amper een minuut na het uitpakken rijdt ze er al op rond. Ontroert. ,,Dit is het mooiste cadeau ooit.”