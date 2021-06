Transportondernemer wil opheldering over appartementen op 40 centimeter afstand van loods

DEN HAAG/LOON OP ZAND – ‘Geen idee.’ Dat is volgens transportondernemer Sjef Vermeer het standaardantwoord van de gemeente Loon op Zand dat hij krijgt bij vragen over de bouw van appartementencomplex Castellanië in Loon op Zand. Het pand op veertig centimeter afstand van zijn loods is hem een doorn in het oog. Via de Raad van State wil hij opheldering over de bouwprocedure.

Vermeer weet na de vele rechtszaken de weg naar ’s lands hoogste bestuursrechtscollege wel te vinden. Maar volgens hem maakt het allemaal niks uit. ,,Uw Raad is slechts een tentoonstelling voor de democratie, het maakt allemaal toch geen donder uit wat ik hier zeg. Ik zit hier voor Piet Snot. En de gemeente Loon op Zand heeft geen idee, die weet niets, is ziende blind en horende doof”, zo betoogde Vermeer voor de Raad van State in Den Haag.

Vermeer ligt al jaren overhoop met de gemeente over zijn transportbedrijf en de aanpalende bouwprojecten. Rechter Eric Daalder deed tijdens de zitting zichtbaar zijn best om het geduld te bewaren. Aanvankelijk dacht Daalder dat Vermeers WOB-verzoek alleen maar een zoekgeraakte vergunning voor een te hoge erfscheidingsmuur betrof. Maar aan het eind van de zitting begon de rechter te twijfelen omdat Vermeer zeker zei te weten dat het ook om het Castellanië-appartementecomplex gaat.

Vier meter

Volgens Vermeer heeft de gemeente Loon op Zand jaren geleden een vergunning voor de te hoge muur ergens onder het tapijt geveegd. De gemeentewoordvoerder benadrukte daarop dat er in de archieven niets meer over te vinden is,. ,,Maar het is ook al achttien jaar geleden.’’

Volgens Vermeer had de wethouder hem zoveel jaar geleden toegezegd dat hij zijn te hoge muur met een bouwvergunning kon legaliseren. ,,Die vergunning kon ik toen afhalen bij het gemeentehuis. Maar daar wisten ze van niks. Hij was er niet. Ik wil weten wat er met die aanvraag en vergunning is gebeurd.”

Tevens wil Vermeer erachter komen hoe het mogelijk is dat het luxe appartementencomplex Castellanië slechts op 40 centimeter van zijn loods is gebouwd. Dat is volgens hem in strijd met alle bouw- en bestemmingsplanregels van de gemeente zelf. ,,De afstand moet minimaal vier meter zijn. Maar uiteraard wil de gemeente het daar niet over hebben, anders worden ze straks gedwongen een complex dat miljoenen heeft gekost af te breken. De gemeente heeft de grote fout gemaakt dat ze dachten mij wel even weg te kunnen krijgen ook woningen op mijn terrein te kunnen bouwen. Maar dat gaat niet gebeuren. Nooit!”

De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak.