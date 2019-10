Trappisten van Koningshoeven treuren om diefstal van Mariabeeld

,,Triest", zegt vader abt, die hoopt dat de dader spijt kriijgt. ,,Waarschijnlijk is het in de nacht van woensdag op donderdag gestolen. Het beeld was losgewrikt en bij de grote parkeerplaats voor de abdij was de afrastering kapotgetrapt. Waarschijnlijk is men vanaf de parkeerplaats over de muur geklommen. We hebben in de tuin, in de gracht en in de velden gezocht, maar niets gevonden. Vervolgens hebben we aangifte gedaan van diefstal.”