Treesje Ogier, trouwambtenaar te Oisterwijk, bergt na duizenden huwelijken haar zakdoekje op

Tonnen boete voor illegaal bouwen aan supermarkt Plus in Diessen

27 mei DIESSEN - Ondernemer Ton Plasmans moet de gemeente Hilvarenbeek in totaal 280.000 euro boete betalen. Daar kan nog eens vier ton aan dwangsommen bijkomen omdat Plasmans zonder goede vergunningen is begonnen met het aanpassen van supermarkt Plus in Diessen. Wethouder Leon van de Moosdijk hoopt, en verwacht, dat het zover niet komt.