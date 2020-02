Trein ramt vrachtwagen bij Udenhout, urenlang geen treinverkeer

Carnaval door de ogen van een Tilburgse taxichauf­feur: ‘Hoe ik weet waar jij woont? Joh, ik zet je er iedere week af’

25 februari Di 25 feb: Een vloot taxi’s reed deze carnaval vele groenoranje feestvierders door Tilburg en omstreken. Maar hoe is dat voor de chauffeurs? Lallend volk, kots in de taxi’s? Valt best mee, zegt Jasper van Weerd. Hij weet zijn vaste klanten wel te vinden. ,,In het juiste café. Tot op de kruk precies.”