Treinstel Spoorzone wordt ijsbar Softy’s: ‘Zijdezacht ijs, maar ook met cornflakes, spek en eieren’

Al kunnen mensen bij de bar ook een gewoon softijsje krijgen, vertelt ‘ie. ,,We werken samen met boer Marc Bierkens uit Moergestel, het is softijs van verse koeienmelk. Het verpercentage is hoger dan melk uit een pak, daardoor is de structuur van het ijs zijdezacht. Dat is sowieso al het omfietsen waard.”



De Wolf en Sander Overweg, eigenaar van De Houtloods en naastgelegen eetbar De Wagon, moeten het noodgedwongen rustiger aan doen vanwege het coronavirus. Maar stilzitten lukt ze niet echt. Een week of vier geleden kwam het gesprek op softijs. ,,We bleken de liefde te delen, vanuit de kindertijd.”



De Wolf had wel oor naar een ijsbar. Hij had eerder de leiding over de patisserie van sterrenrestaurant Pure C in Cadzand-Bad. Daar leerde hij van topchefs Sergio Herman en Syrco Bakker ‘verdieping te geven aan zoete gerechten.’ Hij ging in de keuken aan de slag met verschillende smaken. Het ijsje met bacon is gebaseerd op zijn lievelingsontbijt: ,,Het zoete ijs contrasteert heel mooi met het zout van het verkruimelde spek.”