Treinverkeer tussen Den Bosch en Tilburg hervat

Actie tegen growshops in Tilburg levert zes ‘zaken’ op: pand The Grass Company doorzocht

18:01 TILBURG - In een onderzoek naar georganiseerde criminaliteit zijn politie en gemeente vrijdag binnengevallen bij onder meer een bedrijfspand van The Grass Company in Tilburg. Er werd 40 kilo softdrugs in beslag genomen. Tot woede van de advocaat van de coffeeshop.